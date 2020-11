Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt

NordhausenNordhausen (ots)

Infolge eines Unfalls sind am Mittwoch in Nordhausen drei Fahrzeuge beschädigt worden. Der Fahrer eines Audi befuhr gegen 16.15 Uhr die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Kasseler Landstraße. Dabei fuhr der 19-Jährige auf den vor ihm befindlichen Renault eines 19-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Renault wiederum auf einen Hyundai aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell