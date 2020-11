Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angebranntes Essen sorgt für Polizei- und Feuerwehreinsatz

MühlhausenMühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 0.30 Uhr, löste angebranntes Essen in einer Wohnung in der Gartenstraße den Rauchmelder aus. Die Feuerwehr musste die Tür zur Wohnung öffnen, um das Essen zu löschen. Der alkoholisierte 65 Jahre alte Wohnungsinhaber blieb unverletzt.

