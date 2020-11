Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Nebengelass - Flammen richten hohen Schaden an

Silberhausen

In der Nacht zu Donnerstag brach im Nebengelass eines unbewohnten Hauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein Feuer aus. Gegen 2.30 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Dennoch dauerten die Löscharbeiten bis in die Morgenstunden an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

