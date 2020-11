Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Sportlerheim

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

Zwischen Dienstag, 22.30 und Mittwoch, 8 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Sportlerheim An der Wipper ein. Der oder die Täter scheiterten am Heim selbst, gelangten aber in einen Lagerraum, in dem Geräte untergestellt sind. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

