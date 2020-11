Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Werkzeug und flüchten

MühlhausenMühlhausen (ots)

Einen Sachschaden von mindestens 800 Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch im Stadtgebiet von Mühlhausen an. In der Kuttelgasse drangen die Täter gewaltsam durch eine Seitentür in ein Wohnhaus ein. Hier hatten sie Pech, denn sie standen plötzlich im Abstellraum der Mülltonnen. Mehr Glück hatten sie in der Nacht zum Dienstag in unmittelbarer Nähe, in der Zöllnersgasse. Dort brachen sie gegen 5.30 Uhr die Seitentür zur Werkstatt der Gerberei auf. Die Einbrecher erbeuteten Werkzeug, darunter verschiedene Sägen und einen Akkuschrauber, im Wert von mindestens 900 Euro. Ein Nachbar verständigte den Inhaber der Gerberei, der die Täter noch auf einem Fahrrad hat flüchten sehen. Es handelte sich um zwei Männer, Mitte 20. Sie waren sehr muskulös und trugen graue Kapuzenshirts, die Kapuze über den Kopf gezogen. Ein Fahrrad, ein Mountainbike, war dunkel. Auffällig war eine Sitzerhöhung aus Metall zwischen dem Fahrradrahmen und dem eigentlichen Sitz. Ob es sich beim Einbruch in der Kuttelgasse um die gleichen Täter wie die Nacht zuvor gehandelt hat, muss noch geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

