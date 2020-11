Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision davon gefahren

Heilbad HeiligenstadtHeilbad Heiligenstadt (ots)

Der Besitzer eines Passat stellte sein Fahrzeug am Dienstag, gegen 17 Uhr, im Paradiesweg, am Straßenrand ab. Als er sein Auto gegen 20 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er daran unfallbedingte Schäden fest. Der Unfallverursacher hatte den Unfallort bereits unerlaubt verlassen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursache geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell