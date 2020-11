Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Beifahrer verletzt

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

Mit einem Totalschaden und einem Verletzten endete ein Unfall am Dienstagabend in Bad Frankenhausen. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 19.40 Uhr die Panoramastraße, als er in einer Kurve auf nassem Laub ins Rutschen geriet. Der Audi kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und zwei Bäumen. Der 20 Jahre alte Beifahrer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand.

