Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eindringlinge im Gartenhaus

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ertappten die Besitzer einer Gartenlaube zwei Eindringlinge in ihrem Gartenhaus im Schönstedter Weg. Sie hatten ihre Laube aufgrund mehrerer vergangener Einbrüche kontrolliert. Dabei erwischten sie die Männer im Alter von 21 und 23 Jahren, die dort im Bett lagen. Die polizeibekannten Männer waren gewaltsam in die Laube eingedrungen. Die hinzugerufenen Polizisten erstatteten Anzeige.

