Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerschein nach Unfall sichergestellt - Fahrerinnen verletzt

MühlhausenMühlhausen (ots)

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen in Mühlhausen ereignete, leicht verletzt worden. Die 21-jährige Fahrerin eines Golf befuhr gegen 7.45 Uhr den Kreuzgraben. Als sie nach links in Richtung Wendewehrstraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 39-Jährigen. Beide Autofahrerinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab bei der 39-Jährigen zudem einen Wert von 0,7 Promille. Sie musste ihren Führerschein abgeben. Die Autos wurden abgeschleppt.

