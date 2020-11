Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kompletträder gestohlen

BleicherodeBleicherode (ots)

Auf die Räder mehrerer Fahrzeuge hatten es Diebe in der Nacht zu Dienstag, zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr in Bleicherode abgesehen. Die drei angegriffenen Fahrzeuge waren auf dem Gelände eines Autohauses Am Bleicheröder Weg abgestellt. Der oder die Täter erbeuteten jeweils die Alukompletträder im Wert von etwa 1500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

