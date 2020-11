Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Staubsaugerautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

NordhausenNordhausen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 4.40 Uhr, bemerkte eine Zeugin den Aufbruch mehrerer Staubsaugerautomaten an der Tankstelle in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der oder die Täter erbeuteten Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. An den Automaten entstand Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind möglicherweise Personen aufgefallen, die sich in der Nacht zu Dienstag an den Automaten zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell