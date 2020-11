Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw mit Straßenlaterne kollidiert - Fahrer flüchtet

HolbachHolbach (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw befuhr am Montagabend verbotswidrig die Neubauernsiedlung in Holbach, um eine Baustelle zu umfahren. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Kurve auf das Bankett. In der weiteren Folge kollidierte er mit einer Straßenlaterne, die dadurch in Schiefstand geriet. Anschließend fuhr der Lkw unerlaubt davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

