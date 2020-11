Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge bei Unfall beschädigt, Feuerwehr im Einsatz

Heilbad HeiligenstadtHeilbad Heiligenstadt (ots)

Der Fahrer eines Touran befuhr am Montag, gegen 19 Uhr, die Tilmann-Riemenschneider-Straße. Als der 32-Jährige rückwärts in eine Parkbucht einfahren wollte, kollidierte er mit einem abgestellten Moped. Das fiel in der weiteren Folge gegen einen Skoda, der ebenfalls dort geparkt war. An den beiden Autos entstand Sachschaden. Außerdem fiel durch den Unfall ein Ersatzkanister, welcher sich im Staufach des Rollers befand, um. Mehrere Liter Kraftstoff liefen aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flüssigkeit zu binden. Verletzt wurde niemand.

