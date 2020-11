Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer ohne Kennzeichen erwischt

RoßlebenRoßleben (ots)

Ohne Kennzeichen am Auto war der Fahrer eines Golfs am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, in Roßleben unterwegs. Mehrere Zeugen bemerkten das Auto und verhinderten die Weiterfahrt des Mannes. Ein Zeuge stellte sein Auto quer auf die Fahrbahn, sodass der Autofahrer dort bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten verbleiben musste. Die Beamten erstatteten Anzeige und brachten den 53-Jährige in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Die Polizisten hatten bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell