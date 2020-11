Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungültige Kennzeichen und weitere Verkehrsdelikte, Polizisten ertappen Verkehrssünder

NordhausenNordhausen (ots)

Auf einen Pkw ohne gültige amtliche Kennzeichen stießen Polizisten während der Streifenfahrt am späten Montagabend in der Halle-Kasseler-Straße. Der blaue Peugeot stand auf dem Gelände einer Tankstelle. In unmittelbarer Nähe hielten sich mehrere junge Leute auf, die zunächst bestritten, mit dem Pkw gefahren zu sein. Nach eindringlicher Belehrung und Zeugenhinweisen gab schließlich ein 19-jähriger Mann aus Bleicherode zu, den Peugeot genutzt zu haben. Der Beschuldigte besitzt keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen. Ein Test vor Ort war positiv. Der Peugeot war nicht zugelassen und versichert. Der Mann musste mit zur Blutentnahme, die ungültigen Kennzeichen stellten die Polizisten sicher.

