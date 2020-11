Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht

EbelebenEbeleben (ots)

Am Freitag, 13. November, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Ahornweg aus und brachen in das Anwesen ein. Im Haus wurden mehrere Räume, samt Schränke, durchwühlt. Mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro verschwanden der oder die Täter wieder. Der Einbruch ereignete sich zwischen 13 und 15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, denen in dieser Zeit fremde Autos oder Personen im Ahornweg oder den angrenzenden Straßen aufgefallen sind. Wer hat vor der Tat Personen beobachtet, die möglicherweise die Wohnhäuser ausgekundschaftet haben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

