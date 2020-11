Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

TeistungenTeistungen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, den 13.11.2020 um 14:30 Uhr in der Ortslage Teistungen. Die 42jährige Fahrerin eines Pkw VW fuhr von einer Nebenstraße auf die Duderstädter Straße auf. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Skoda. Dadurch wurden beide Insassen im Pkw Skoda leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden beziffern wir mit etwa 10000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme und des anschließenden Abschleppens der Fahrzeuge kam es für die Dauer von knapp zwei Stunden zu Verkehrseinschränkungen in der Duderstädter Straße. Die Umstände, die zum Unfall führten, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

