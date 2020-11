Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf - Hyundai besprüht

RinglebenRingleben (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom vergangenen Freitag zum Samstag einen in Ringleben abgestellten weißen Pkw Hyundai rundherum mit schwarzer Farbe besprüht. Das Fahrzeug war in der Straße "Plan" abgestellt. In der Nähe des Fahrzeuges wurde das vermeintliche Tatmittel, eine Dose schwarze Sprühfarbe, aufgefunden und polizeilich sichergestellt. Trotz des guten Ermittlungsansatzes bittet die Polizei Personen, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen dieser bedeutenden Sachbeschädigung machen können, sich bei der u.g. Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell