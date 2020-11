Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Fahrten unter Alkohol oder Drogen festgestellt

KyffhäuserkreisKyffhäuserkreis (ots)

Gleich mehrere Verstöße stellten die Polizeibeamten im Kyffhäuserkreis am vergangenen Wochenende fest.

Am Freitag kurz nach zwölf Uhr kontrollierten die Beamten in Bad Frankenhausen den 37jährigen Führer eines Pkw Ford. Im Rahmen der Kontrolle zeigte ein durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Amphetaminen beim Fahrzeugführer. Dieser musste nun die Beamten ins Krankenhaus begleiten, um eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Weiterhin wurde Anzeige erstattet und die weitere Fahrt untersagt.

Gegen 13:30 Uhr wurden die Beamten erneut fündig. Auf dem Anger in Bad Frankenhausen wurde ein 34jähriger Mann in einem Opel Astra auf den Konsum von Drogen hin überprüft. Der durchgeführte Test zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Auch hier erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Untersagung der Weiterfahrt nebst Anzeige.

Auch in Wiehe führten die Kontrollen am Freitag zu einem Erfolg. Gegen 19:00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen 40jährigen Fahrzeugführer in der Roßlebener Straße. Ziemlich schnell wurde klar, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht - der Mann pustetet 1,18 Promille. Neben der Blutentnahme hat der Mann nun bei Bestätigung des Wertes im Blut auch seinen Führerschein verloren.

Am Samstag wurde um 09:37 Uhr in Esperstedt der Fahrzeugführer eines Pkw Suzuki einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann, bei dem Atemalkohol festgestellt wurde, gab an, am Vorabend einen Geburtstag feuchtfröhlich gefeiert zu haben. Der anschließende Test ergab einen Wert von 0,58 Promille. Offenbar hatte der Mann den Restalkohol vom Vorabend unterschätzt. In der Folge wurde mit diesem auf der Polizeistation in Artern ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, anschließend konnte der Mann aus den Maßnahmen entlassen werden.

Unter der Einwirkung von sowohl chemischen Drogen als auch Cannabis stand eine 23jährige junge Frau, als sie am Samstagnachmittag ihren Pkw Skoda von Artern nach Schönfeld führte. In Schönfeld geriet sie in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei, bei der ein Drogenvortest den Drogenkonsum offenbarte. Das Auto wurde am Kontrollort abgestellt, eine Durchsuchung des Fahrzeuges nach Drogen verlief negativ. Die Frau musste nun zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Neben dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz bzgl. des Fahrens unter berauschenden Mitteln wurde weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

