Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Kallmerode, EichsfeldkreisKallmerode, Eichsfeldkreis (ots)

In den Mittagstunden des 14.11.2020 befuhr ein 65-Jähriger aus dem Eichsfeldkreis mit seinem Kraftrad Aprilia die B247 von Kallmerode kommend in Richtung Dingelstädt.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam er zwischen den Ortschaften im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte in der weiteren Folge frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Mazda eines 64-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen.

Während der Kradfahrer noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen verstarb, wurde der Pkw- Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand in Folge der Kollision wirtschaftlicher Totalschaden.

Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

