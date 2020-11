Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungstür beschädigt

ArternArtern (ots)

In die Wohnung eines 28-jährigen Mannes in der Einbecker Straße gelangten der oder die Täter zwar nicht, dafür hinterließen sie aber einen enormen Sachschaden an der Wohnungstür. Offenbar versuchten sie die Tür aufzudrücken oder zu treten. Am Donnerstag, gegen 17 Uhr, entdeckte der Mieter die beschädigte Tür und verständigte die Polizei. Die Tat muss sich am Tag zwischen 12.30 und 17 Uhr ereignet haben. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, möglicherweise haben Anwohner verdächtige Geräusche gehört, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich.

