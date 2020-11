Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

SollstedtSollstedt (ots)

Ein Fußgänger musste am Freitagmorgen nach einem Unfall in Sollstedt schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge bog ein Lkw, kurz nach 7 Uhr, von der Halle-Kasseler-Straße nach links in den Friedeweg ab. Unmittelbar danach betrat der 28-Jährige die Straße. Eine Autofahrerin, die hinter dem Lkw auf der Halle-Kasseler-Straße fuhr, erfasste mit ihrem Skoda Fabia den Mann. Die 32-jährige Fahrerin erlitt einen Schock, ihr 3-jähriger Sohn wurde leicht verletzt. Bei dem verletzten Fußgänger wurde Alkohol festgestellt, ein Test ergab über 0,6 Promille. Ihm wurde Blut abgenommen. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell