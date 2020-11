Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gestohlen

BallhausenBallhausen (ots)

Einen unbeobachteten Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter am Freitagmorgen, um einen braunen Hyundai I20 zu stehlen. Das Auto stand gegen 8.50 Uhr mit laufendem Motor im Ortsteil Kleinballhausen, in der Feldstraße. Als der Nutzer kurz zurück ins Haus ging, stieg der Unbekannte ein und fuhr davon. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen ist das Auto bis dato verschwunden. Am Hyundai sind die Kennzeichen GTH-CB548 angebracht. Auffällig ist die Aufschrift Pflegebetreuung Ingrid Eger. Der Dieb soll ein kariertes Hemd mit schwarzer Kapuze getragen haben. Hinweise zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell