Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müll geht in Flammen auf

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Mit dem Schrecken davon kam der Fahrer eines Müllautos am Mittag in Bad Langensalza. Er hatte Abfall aus einer gelben Tonne geladen, als sich dieser in der Weststraße plötzlich entzündete. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem Fahrer die brennende Ladung auf der Straße zu entleeren. Warum der Müll in Flammen aufging und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Während der Löscharbeiten war es zur Beschädigung eines Gartenzaunes gekommen. Der Müll wurde für den weiteren Abtransport umgeladen.

