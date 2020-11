Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container aufgebrochen

NordhausenNordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen entdeckte eine Zeuge zwei aufgebrochene Container an der Ballspielhalle in der Hesseröder Straße. Bei einem dritten Container scheiterten der oder die Diebe, es blieb beim Versuch. Was genau die Diebe erbeuteten, muss nun im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

