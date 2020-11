LPI-NDH: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Ein 78-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Opel am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr, die Bundesstraße 85 aus Richtung Seebach in Richtung Oldisleben. Als der Rentner verkehrsbedingt bremsen musste, kam die dahinter befindliche Fahrerin eines Opel Astra nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Die 41 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt, der Rentner blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

