Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Getränkemarkt, Zigaretten erbeutet - Zeugen gesucht

BleicherodeBleicherode (ots)

In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Löwentorstraße ein. Die Täter erbeutete Zigaretten im Wert von etwa 2000 Euro und hinterließen einen Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Anschließend flüchteten sie über ein Feld in Richtung Bahnhof. Überwachungskameras zeichneten die Tat auf. Die Auswertung der Aufzeichnungen dauert an. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu den Einbrechern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

