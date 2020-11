Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher beim Pflegedienst - Bargeld gestohlen

HolzthalebenHolzthaleben (ots)

Am Donnerstagmorgen entdeckte die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in Holzthaleben den Einbruch in das Geschäftsgebäude, im Rasenweg. Unbekannte waren zwischen Mittwoch und Donnerstag gewaltsam über die Haupteingangstür in das Gebäude eingedrungen. Dort brach man noch eine Bürotür auf und wurde fündig. Mit zwei Geldkassetten verschwanden der oder die Täter wieder. Der Beuteschaden beläuft sich auf über 1500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

