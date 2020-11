LPI-NDH: Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Die 42-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, die Landstraße 3080 aus Richtung Uder in Richtung Hohengandern. Als sie an der Kreuzung zur B80 verkehrsbedingt halten musste, kam der von hinten herannahende 33-jährige Opel-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Die 48 Jahre alte Mitfahrerin im Toyota wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden.

