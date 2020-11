Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeworfen - Täter geflüchtet

SollstedtSollstedt (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 23 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Sie hatte beobachtet, wie einen Mann an der alten Tankstelle in der Halle-Kasseler-Straße gerade eine Scheibe eingeworfen hatte. Anschließend ergriff er die Flucht. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten eine eingeschlagene Fensterscheibe. Der Täter soll eine rot-schwarze Jacke getragen haben. Er war schlank, ca. 1,75 m groß und hatte schwarze, kurze Haare. Wer weitere Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell