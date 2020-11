Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Schulbus - Unfallflüchtiger ermittelt

NordhausenNordhausen (ots)

Nachdem ein Autofahrer am Montagvormittag in Nordhausen mit einem Schulbus kollidiert und anschließend geflüchtet war, konnte der Verursacher nun ermittelt werden. Ein Zeuge meldete sich am Abend bei der Polizei, da er den Zeugenaufruf gelesen und dann das beschädigte Fahrzeug gesehen hatte. Weitere Ermittlungen führten die Polizisten schließlich zu dem 47-jährigen Unfallverursacher aus dem Landkreis Nordhausen. Er räumte die Tat ein. Bei dem Unfall war eines der 25 Schulkinder leicht verletzt worden.

