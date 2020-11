LPI-NDH: Pkw und Schulbus kollidiert - Autofahrer flüchtet

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Glimpflich endete am Mittwochvormittag ein Unfall in Nordhausen, an dem ein Schulbus beteiligt war. Gegen 10.45 Uhr befuhr der Bus mit 25 Grundschulkindern und deren Begleiter die Hallesche Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Taschenberg musste die vorfahrtsberechtigte Busfahrerin eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein Autofahrer bog vor dem Bus nach links auf den Taschenberg ab. Durch das Bremsen verletzte sich ein 9-jähriges Kind im Bus und musste medizinisch versorgt werden. Die anderen 24 Kinder, Begleiter und die Busfahrerin blieben unverletzt. Am Bus entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Der abbiegende Pkw setzte seine Fahrt, ohne Anzuhalten, fort und wird nun gesucht. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um einen roten Pkw Kia handeln, der am Heck stark beschädigt sein müsste. Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Die Kinder aus einer Grundschule im Landkreis konnten in einem Ersatzbus die Fahrt zum Schwimmunterricht fortsetzen.

