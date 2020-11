Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sattelzug im Graben, Bergung dauert Stunden

KleinbodungenKleinbodungen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein Lkw die Landstraße zwischen Kleinbodungen und Großbodungen. Nach Aussage des Fahrers musste dieser einem entgegenkommenden Lkw ausweichen. Hierbei sei er mit seinem Sattelzug in den Graben gerutscht. Erst am Vormittag konnte das verunglückte Fahrzeug aus dem Graben geborgen werden. Hierfür musste Krantechnik herangeschafft werden. Auf der Landstraße kam es am Vormittag zwischen 10 und 12.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

