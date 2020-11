Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb attackiert Geschäftsinhaber

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Durch einen Dieb ist der Inhaber eines Geschäftes am Dienstagnachmittag in Bad Langensalza verletzt worden. Der Unbekannte beschäftigte sich gegen 15.45 Uhr vor dem Geschäft in der Marktstraße mit einer Schaufensterpuppe. Als der Ladeninhaber den Mann ansprach, entriss dieser der Puppe die Jacke. Auf seiner Flucht schlug er auf den Geschäftsinhaber ein, der dabei verletzt wurde. Anschließend radelte der Dieb auf seinem Fahrrad mit der gestohlenen grauen Stoffjacke in Richtung Innenstadt davon. Wer den Vorfall bemerkt hat oder Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

