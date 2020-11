Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ertappte Kraftstoffdiebe geflüchtet

MühlhausenMühlhausen (ots)

An einem Lkw, der im Gasometerweg abgestellt war, machten sich Kraftstoffdiebe am Dienstagabend zu schaffen. Gegen 21.20 Uhr bemerkte ein Zeuge die zwei Unbekannten. Daraufhin ergriffen die Täter mit einem Fahrzeug noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Sie erbeuteten mehrere Liter Diesel. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

