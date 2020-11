Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Straßenbahn kollidiert

NordhausenNordhausen (ots)

Mit einer Straßenbahn kollidierte der Fahrer eines Hyundai am Dienstag in Nordhausen. Der 78-Jährige befuhr gegen 17.20 Uhr die Stolberger Straße in Richtung Taschenberg. Als er auf den Schienen ins Schlingern geriet, kollidierte der Hyundai seitlich mit der entgegenkommenden Straßenbahn. Sein Außenspiegel am Auto wurde dabei beschädigt. An der Straßenbahn entstand kein Schaden. Verletzte gab es nicht.

