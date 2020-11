Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Fallrohre

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

Verdächtige Geräusche weckten in der Nacht zu Mittwoch, gegen 3.15 Uhr, einen Anwohner in Bad Frankenhausen am Markt. Als er nachschaute, stellte er das Fehlen von Fallrohren fest. Unbekannte hatten mehrere Meter Kupferfallrohr einer Apotheke und eines Wohnhauses gestohlen. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

