LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Möbelgeschäft

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der versuchte Einbruch in ein Möbelgeschäft in der Tonnaer Straße gemeldet. Unbekannte machten sich in der vergangenen Nacht an der Eingangstür zu schaffen, um in das Geschäft einzudringen. Entwendet wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

