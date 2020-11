Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingangstür eines Autohauses beschädigt

NordhausenNordhausen (ots)

Etwa 3500 Euro Schaden verursachten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag an einem Autohaus in der Helmestraße. Der oder die Täter beschädigten die Glasscheibe der Haupteingangstür. Ein Eindringen in das Gebäude war dem oder den Tätern jedoch nicht möglich. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

