Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettendieb gescheitert

NordhausenNordhausen (ots)

Ein Zeuge wurde am frühen Montagmorgen in der Halleschen Straße durch verdächtige Geräusche geweckt. Als er kurz nach 5 Uhr nachschaute, bemerkte er, wie sich gerade eine Person gewaltsam an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Noch vor dem Eintreffen der Polizisten hatte der Unbekannte bereits in Richtung Jacob-Plaut-Straße die Flucht ergriffen. Die Beamten stellten Beschädigungen an dem Automaten fest, gestohlen wurde jedoch nichts. Der Unbekannte war ca. 1,70 m groß. Er trug eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Bei sich hatte er einen schwarzen Rucksack. Wer weitere Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

