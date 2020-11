Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Streifenwagen - Zeugen gesucht

Heilbad HeiligenstadtHeilbad Heiligenstadt (ots)

In Heiligenstadt in der Lindenallee zerstachen am Montagabend Unbekannte die Reifen eines Streifenwagens. Die Polizisten hatten ihr Auto verlassen, um eine Demonstration abzusichern. Ob Demonstrationsteilnehmer für die Sachbeschädigung verantwortlich sind, ist noch unklar. Die Tat ereignete sich zwischen 18.40 Uhr und 18.55 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

