Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Schützenverein

UrbachUrbach (ots)

Pfeile und Bögen erbeuteten Diebe bei einem Einbruch im Landkreis Nordhausen. Sie waren in das Gebäude eines Schützenvereins in Urbach eingedrungen. Die gestohlenen Sportbögen und 60 Pfeile haben einen Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Der Einbruch wurde am Montagnachmittag festgestellt. Wer Hinweise zu dem oder den Dieben oder zum Verbleib der Beute geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell