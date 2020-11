Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti-Sprayer aktiv

Am Montagmorgen wurden der Nordhäuser Polizei zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti gemeldet. An der Regelschule am Petersberg beschmierten Unbekannte die Skaterbahn mit Graffiti. Außerdem wurde ein Zaunspfahl heraus gerissen. In der Halleschen Straße hinterließen Unbekannte mehrere Graffiti-Schmierereien an einer Grundstücksmauer und auf zwei Hinweisschildern. Hier entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

