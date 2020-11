Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Roller-Fahrer unter Alkoholeinfluss

NordhausenNordhausen (ots)

Am 08.11.2020 gegen 03:00 Uhr kontrollierten die Beamten des ID Nordhausen, in der Uferstraße in Nordhausen, einen Fahrzeugführer der mit seinem Elektroroller unterwegs war. Während der Kontrolle wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt und ein Vortest durchgeführt. Da der Wert über 0,7 Promille lag und eine weitere gerichtsverwertbare Messung nicht möglich war, wurde zur genauen Alkholbestimmung eine Blutentnahme angeordnet und im SHK Nordhausen durchgeführt. Der Fahrzeugführer wurde im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

