Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Paketdienst aufgefahren

Heilbad HeiligenstadtHeilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, den 06.11.2020 gegen 13:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Heiligenstadt. Der 31jährige Fahrer eines Paketdienstes hielt mit seinem VW-Transporter an, um ein Paket auszuliefern. Das übersah der nachfolgende 20jährige Fahrer eines Pkw Audi und fuhr auf. Der Gesamtschaden wird mit 3000 Euro angenommen, Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell