Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

BottendorfBottendorf (ots)

Am Samstagabend gegen 19:25 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem VW Golf 4 in der Roßlebener Straße in Bottendorf auf das Fahrzeug einer jungen Frau auf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich bereits am Freitagabend, ebenfalls in der Roßlebener Straße in Bottendorf. Durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrszeichen und ein Hinweissschild. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Artern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell