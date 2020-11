Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

ArternArtern (ots)

Einen Schaden von etwa 500 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitag Nachmittag, der in der St.-Veits-Straße in Artern ein abeparktes Fahrzeug beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Artern entgegen.

