Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe zerstört und Handschuhe entwendet

SondershausenSondershausen (ots)

Ein Paar Handschuhe im Wert von vier Euro entwendeten Unbekannte aus einem abgeparkten Fahrzeug am Schlosspark in Sondershausen. Durch die Unbekannten wurde eine Scheibe des Fahrzeuges zerstört und so ein Sachschaden von ca. 350 Euro verursacht.

