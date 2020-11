Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprinter gestohlen

SondershausenSondershausen (ots)

In der Nacht zum Freitag stahlen Unbekannte von einem Firmengelände Am Kaliwerk einen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen KYF-A 1000. Im Auto befand sich Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sprinter, Baujahr 2014, hat einen Wert von ca. 12000 Euro. Das Gelände wird videoüberwacht. Von der Auswertung der Bilder erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise auf den oder die Täter. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell