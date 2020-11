Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Mängel Unfallursächlich? Auto streift parkenden Pkw

GroßbartloffGroßbartloff (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, mit seinem Mercedes die Hauptstraße in Großbartloff. Hierbei touchierte er einen am Straßenrand geparkten VW Polo. Die alarmierten Polizisten bemerkten bei dem Fahrer Alkoholgeruch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Mit über 0,6 Promille musste der Mann mit zur Blutentnahme. Nun muss geklärt werden, inwieweit der Alkoholkonsum und die vom Fahrer eingeräumte Übermüdung tatsächlich zum Unfall führten.

